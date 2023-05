Essa moeda antiga de 10 centavos pode valer 30 mil reais nos dias de hoje! Será que você tem alguma guardada?

Algumas pessoas mantêm o costume de colecionar coisas antigas, entre elas notas e moedas de algum tipo de dinheiro que não vale mais. Se você guarda esse tipo de objeto, preste bem atenção neles, pois podem acabar rendendo um bom dinheiro nos dias de hoje.

Um exemplo disso é a moeda de 10 centavos de Cruzeiro datada de 1946, que pode chegar ao valor de R$ 30 mil, segundo um tiktoker especializado em moedas.

Para a moeda chegar nesse valor, é preciso que ela contenha um detalhe muito sutil: o item precisa apresentar a sigla ‘OM’ logo após a palavra ‘Brasil’, que é encontrada acima do rosto de Getúlio Vargas no lado anverso. Segundo ao livro de moedas do Brasil, o item é um dos mais raros do plano do Cruzeiro.

Aprenda a identificar a moeda com o vídeo abaixo:

Quer saber como ganhar R$ 5 mil com uma única moeda de 50 centavos? Veja se você tem uma dessas

Aparentemente de baixo valor, as moedas estão cada vez mais desuso. Contudo, muitas pessoas ainda tem o costume de carregar moedas nos bolsos ou guardá-las em um cofrinho. Se você é do tipo que faz isso, comece a prestar mais atenção nesses itens, pois eles podem valer mais dinheiro do que você imagina.,

Uma moeda de 50 centavos, por exemplo, pode valer mais de R$ 5 mil no mercado de colecionadores segundo este TikTok, mas para isso ela precisa apresentar um simples detalhes.

No catálogo de moedas brasileiras o item aparece no valor de R$ 4 mil reais. Contudo, ela foi leiloada em junho de 2021 por R$ 5.100.

