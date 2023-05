Essa simples moeda de 1 Real de 1998 pode valer até R$ 1.200! Será que você tem uma?

Se você é do tipo de pessoa que costuma guardar as moedas que pega de troco por aí, continue fazendo isso. E melhor, tenha o costume de prestar atenção nestes itens, pois eles podem valer muito dinheiro.

Um exemplo é essa moeda de 1 Real cunhada em 1998. De acordo com o TikTok ‘RNF Coleções’, o objeto pode valer até R$ 1.200, basta apresentar um pequeno detalhe. Saiba como identificar a seguir.

Para valer todo esse dinheiro, a moeda precisa apresentar o reverso invertido. Ou seja, ao girá-la, a efígie deve ficar de cabeça para baixo.

Ainda de acordo com vídeo utilizado como referência, caso a moeda seja classificada pela Numismatic Guaranty Company (NGC) ou Professional Coin Grading Service (PCGS) seu valor pode até dobrar.

Mesmo em desuso devido a facilidade que os cartões de crédito e débito trazem, as notas e moedas de Real

ainda circulam por todo o país.

Se você é do tipo de costuma colocar as moedas em um cofrinho, por exemplo, é hora de prestar mais atem nestes objetos, pois eles podem ser mais valiosos do que você imagina.

Exemplo disso é essa moeda de apenas 10 centavos que você confere no vídeo. De início, o item aparenta ser até mesmo comum, contudo ela pode valer bem mais do que o valor que está cunhado nela.

Segundo o TikTok ‘Novos Colecionadores’, essa moeda pode valer até R$ 260, dependendo do seu estado de conservação. Tudo isso pelo fato dela possuir o reverso invertido. Confira a seguir como identificar o erro.

