Essas 4 moedas de 1 real valem mais de R$ 3 mil! Aprenda a identificá-las

Se você tem o costume de andar com moedas, saiba que no seu bolso pode conter um valor muito maior do que você imagina, principalmente se essa moeda for de 1 real.

Mas preste atenção pois não é todo item desse tipo que é valioso. Algumas características específicas podem agregar valor à moeda. Confira algumas delas a seguir.

Uma das moedas valiosas de 1 real é o item comemorativo de 40 anos do Banco Centro. Da mesma família, a moeda de 50 anos de aniversário do BC também vale um bom dinheiro. A terceira moeda rara possui a efígie de Juscelino Kubitschek e por último, uma das mais raras, é a moeda Beija-flor, em comemoração aos 25 anos da criação do Real.

Quanto essas moedas valem?

Para render um bom dinheiro, já foi explicado que essas moedas precisam conter algumas características distintas.

Segundo o catálogo de moedas brasileiras apresentado pelo TikTok RNF Coleções, a moeda comemorativa de 40 anos do Banco Central pode valer até R$ 650, mas para isso ela precisa ter o reverso invertido. Já o item de 50 anos do Banco Central é um pouco mais raro e vale R$ 1.200.

A moeda Beija-flor também com o reverso invertido vale até R$ 750 entre os colecionadores. E por fim, o item que possui a imagem de Juscelino Kubitschek e também apresenta o reverso invertido vale R$ 650.

Ao todo, essas quatro moedas valem R$ 3.250! Será que você tem a sorte de ter alguma ou todas elas?

Será que você tem a sorte de encontrar essa moeda de 50 centavos que vale R$ 4 mil?

Se você costuma colocar as moedas que você pega como troco direto no cofrinho ou esquecê-las dentro da bolsa, talvez seja melhor você prestar mais atenção nesses itens.

Muitas pessoas não sabem, mas existem algumas moedas raras em circulação que podem valer muito mais dinheiro do que aparenta. Um exemplo são estas moedas de 50 centavos que podem valer até R$ 4 mil! Aprenda a identificá-las.

Para chegar em R$ 4 mil com apenas uma moeda de 50 centavos ela precisa ser considerada ‘híbrida’ ou ‘mula’, ou seja, ela precisa apresentar as características de duas moedas distintas. Neste caso a moeda precisa ter o reverso com o valor de 50 centavos, mas o seu anverso apresenta a efígie da moeda de 5 centavos. neste caso o Tiradentes.

