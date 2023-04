Essa moeda rara de 25 centavos pode valer até R$ 30 mil! Será que você tem uma?

Você já pensou em ter 25 centavos transformados em 30 mil reais? Isso pode acontecer com você, basta você ter a sorte de encontrar uma moeda super valiosa, com uma característica incomum.

Segundo o TikTok ‘RNF Coleções’, essa moeda raríssima é considerada uma bifacial, ou seja, possui os dois lados iguais. Neste caso, o item mostra apenas a efígie de Manuel Deodoro da Fonseca.

No catálogo de moedas brasileiras consta que existem apenas duas unidades conhecidas que apresentam o erro.

Uma única moeda de 1 real pode valer R$ 10 mil? Veja se você possui esse item raro!

Se você tem o costume de andar com muitas moedas no bolso ou na mochila, comece a prestar mais atenção nestes itens. Aparentemente de baixo valor, algumas moedas raras podem valer muito mais do que você imagina.

Um exemplo é a moeda de 1 Real do vídeo a seguir. Ela parece uma moeda comum, mas um simples detalhe pode fazer o item valer até R$ 10 mil, de acordo com o TikTok ‘RNF Coleções’.

Por que tão rara?

A moeda em questão foi cunhada em 1998 e possui a letra ‘P’ no lado em que é marcado o valor do item, logo abaixo do ano.

O ‘P’ gravado na moeda significa ‘Prova’, o que significa que a moeda foi feita apenas como um teste para avaliar a qualidade da gravação. Essas moedas em questão não foram feitas para circular normalmente, contudo algumas foram extraviadas e podem estar circulando entre colecionadores.

Segundo os colecionadores, a moeda é classificada como R5 (RRRRR), o grau mais alto de raridade, com moedas quase inexistentes no mercado.

