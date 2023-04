Olhe os bolsos! Essas 2 moedas de 50 centavos podem valer mais de R$ 5 mil! Aprenda a identificá-las

Se você tem o costume de sempre andar com moedas no bolso ou na carteira, passe a reparar melhor nelas e pesquisar se elas não possuem características em comum, pois uma simples moeda da família do Real pode valer muito mais do que você imagina.

É o caso dos itens que você confere a seguir, que de acordo com o TikTok ‘RNF Coleções’, podem valer mais de R$ 5 mil devido a sua raridade.

Por que tão caras?

50 centavos 2012

A raridade da moeda está no fato dela ser cunhada sem o número 0 (zero), o que torna o item extremamente raro.

50 centavos 2010

Contudo, tão rara quanto essa primeira moeda é a moeda de 50 centavos do ano de 2010. Neste caso, o erro está no fato do anverso estar trocado com o de uma moeda de 5 centavos, mostrando a efígie do Tiradentes, quando deveria ser o Barão do Rio Branco.

Quanto vale cada moeda?

Se você der a sorte de ter alguma dessas moedas em mãos, saiba que você está segurando itens muito mais valiosos do que aparentam. A moeda de 50 centavos sem o 0 (zero), de acordo com o livro de moedas brasileiras raras, vale R$ 1.600,

Já a moeda de anverso trocado, segundo o mesmo livro, pode chegar em R$ 4 mil.

Simples detalhe em uma moeda de 1 real pode valer R$ 100 mil! Aprenda a identificá-lo

Quanto você pagaria por uma moeda? Achou essa frase confusa? Pois saiba que estes itens podem valer muito mais do que você imagina.

Se você tem o costume de sempre andar com moedas no bolso ou na carteira, passe a reparar melhor nelas, pois uma simples moeda de 1 real pode custar R$ 100 mil!

Segundo o tiktoker ‘Arlan Moedas’, a moeda é considerada ‘bifacial’, ou seja,seus dois lados são iguais. A moeda em questão possui os seus dois lados ‘anversos’, com a Efígie da República.

