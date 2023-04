Moda: skinny jeans aos 50 anos? Saiba como usar com elegância a tendência que voltou com tudo!

Não é novidade que a moda é cíclica e as tendências vão e voltam. E agora é a vez dos skinny jeans, aqueles jeans justinhos que marcaram presença no guarda-roupa de muita gente nos anos 2000, voltarem com tudo. E se engana quem pensa que eles são restritos apenas aos jovens, pois com algumas dicas é possível usá-los com muita elegância após os 50 anos.

5 dicas de combinações elegantes

Aposte em uma blusa clássica

Para quem quer um visual mais elegante e sofisticado, a combinação do skinny jeans com uma blusa clássica é perfeita! Opte por blusas em tons neutros como preto, branco e azul-marinho e combine com acessórios elegantes.

Use blusas oversized

Blusas largas são perfeitas para quem quer disfarçar as gordurinhas indesejadas. Além disso, elas são superestilosas e garantem um visual moderno e descolado. Use com skinny jeans de cintura alta para alongar a silhueta.

Combinando com blazer

O blazer é uma peça clássica que nunca sai de moda. Para um visual elegante e sofisticado, combine skinny jeans com blazers em tons neutros como preto e cinza. Esse visual é perfeito para um almoço de negócios ou uma reunião importante.

Use com tênis

Os tênis são a escolha certa para quem quer um visual confortável e moderno. Combine skinny jeans com tênis brancos para um visual mais clean e discreto. Para um visual mais ousado, aposte em tênis coloridos ou estampados.

Combine com botas

As botas são a escolha perfeita para os dias mais frios. Para um visual elegante e sofisticado, combine skinny jeans com botas de cano alto. Esse visual é perfeito para um jantar à noite ou um evento mais formal.

Agora que você já sabe como usar skinny jeans com elegância após os 50 anos, é só colocar em prática e arrasar no visual!

