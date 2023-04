Moda: 5 dicas para arrasar com blazer oversized, mesmo sendo baixinha

Se você é baixinha, sabe que escolher a roupa certa pode ser um desafio. Mas, isso não significa que você precisa abrir mão das tendências da moda. Uma delas é o blazer oversized, que pode ser uma peça chave no guarda-roupa. Nós sabemos que pode ser difícil saber como usar essa tendência sem parecer menor ainda. Por isso, trouxemos 5 dicas infalíveis para te ajudar a arrasar com o blazer oversized!

5 dicas de como vestir blazer oversized se você é baixinha

Escolha o blazer com a modelagem correta

O blazer oversized pode ter uma modelagem mais ampla, mas isso não significa que deve ser largo demais. Para as baixinhas, a dica é escolher um modelo de corte reto. Além disso, preste atenção nas mangas, que devem ficar na altura dos pulsos para um visual mais harmônico.

Use com peças mais justas

O blazer oversized já é uma peça larga, por isso, use com peças mais justas para equilibrar o visual. Uma calça skinny, um biker ou uma saia lápis são ótimas opções para usar com o blazer oversized.

Atenção ao tecido

Escolha um tecido mais leve e fluido, para que o blazer não fique pesado e não aumente ainda mais o volume. Evite tecidos muito grossos e rígidos, que podem deixar o look desproporcional.

Marque a cintura

Para dar uma alongada na silhueta, marque a cintura com um cinto fino. Isso vai ajudar a dar mais definição ao corpo e equilibrar as proporções.

Escolha o sapato certo

Escolha sapatos que alonguem as pernas, como um scarpin de bico fino ou uma sandália de salto alto. Isso vai ajudar a criar uma sensação de altura e deixar o visual mais elegante.

Agora que você já sabe como usar o blazer oversized, não tenha medo de experimentar essa tendência.

