Moda: 5 dicas para transformar seu look do dia em um visual incrível para a noite!

Quem nunca teve que sair do trabalho ou da faculdade direto para um jantar ou festa? A correria do dia a dia pode fazer com que a gente se sinta despreparada para um evento noturno. Mas com essas dicas práticas, você pode transformar seu look do dia em um visual incrível para a noite!

5 dicas para transformar seu look do dia em um look para a noite

Troque os sapatos

Nada transforma um look mais rapidamente do que um sapato diferente. Se durante o dia você optou por um tênis ou sapatilha confortável, experimente trocar por um salto alto elegante para dar aquele toque sofisticado à produção.

Adicione uma terceira peça

Sabe aquele blazer ou jaqueta que você deixa no escritório? Ele pode ser a peça-chave para transformar seu look. Jogue por cima da blusa básica e jeans e voilà: você tem um visual chique para a noite.

Acessórios fazem a diferença

Troque a bolsa de trabalho por uma clutch glamurosa e adicione um par de brincos grandes e vistosos. Ou, abuse de um maxicolar por cima da blusinha e pulseiras brilhantes. Esses pequenos detalhes vão fazer toda a diferença no seu visual.

Aposte no batom vermelho

O batom vermelho é um clássico e sempre adiciona um toque de sensualidade ao visual. Se você não gosta de usar maquiagem forte durante o dia, aproveite para usar um batom vermelho para dar aquele toque de glamour. Com ele, você não precisa de mais nada para ficar pronta pra noite.

Dê um up no penteado

Se você deixou o cabelo solto durante o dia, experimente fazer um coque despojado ou um rabo de cavalo alto para um look mais sofisticado. Ou então, use uma tiara ou presilha para adicionar um toque de brilho ao visual.

Com essas dicas, você pode transformar seu look em segundos! Não precisa gastar horas se arrumando para brilhar na noite.

