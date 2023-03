Moda: 5 combinações com jeans para parecer mais jovem e elegante se você tem 50 anos ou mais

Reprodução 5 dicas de looks com jeans para parecer mais jovem e elegante (Pinterest)

O jeans é uma peça atemporal e versátil que todas nós temos em nosso guarda-roupa. Mas, muitas vezes, ficamos presas ao mesmo estilo e acabamos nos sentindo sem graça. Se você tem 50 anos ou mais e quer se sentir elegante e jovial, confira essas 5 combinações que vão adicionar um toque de juventude e sofisticação ao seu guarda-roupa.

5 combinações com jeans que vão fazer você arrasar após os 50 anos

Jeans com blusa de seda

Uma combinação perfeita para uma saída à noite ou um jantar especial. Escolha um jeans escuro e combine com uma blusa de seda fluída. Você vai se sentir elegante e sofisticada ao mesmo tempo.

Jeans com blazer

Uma combinação clássica que nunca sai de moda. Escolha um jeans do tom que preferir e combine com um blazer bem cortado. Adicione um salto alto e você terá um look perfeito para o trabalho ou um almoço com as amigas.

E, se quiser um look mais casual, aposte em uma baggy jeans com blazer oversized e tênis.

Jeans com camisa jeans

Uma combinação que parece simples, mas pode ser muito elegante se feita corretamente. Escolha uma camisa jeans clara e combine com um jeans do mesmo tom.

Adicione uma bolsa de couro e um sapato de salto baixo e você terá um look casual e sofisticado ao mesmo tempo.

Jeans com jaqueta de couro

Uma combinação perfeita para um dia mais frio. Escolha um jeans escuro e combine com uma jaqueta de couro preta. Adicione uma bota de cano curto e você terá um look moderno e descolado.

Jeans com top branco

Uma combinação que nunca sai de moda e é perfeita para um dia mais casual. Escolha um mom jeans que é a tendência do momento e adicione um cardigan leve colorido por cima e estará pronta para o happy hour. Aposte em acessórios diversos e você terá um look confortável e estiloso.

Lembre-se, não importa a sua idade, você pode se sentir elegante e jovial com as combinações certas.