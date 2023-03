Kate Middleton deslumbra em look monocromático e homenageia Lady Di durante Commonwealth

Kate Middleton sempre foi uma princesa aos olhos dos fãs da família real, mas para seu primeiro Dia da Commonwealth como a princesa oficial de Gales, a realeza decidiu usar um elegante conjunto monocromático adequado para uma realeza.

A Princesa de Gales apostou em azul marinho no look, com um casaco jacquard peplum bordado com padrão branco, juntamente com uma saia midi, ambas de uma das suas marcas queridinhas, Erdem.

Kate seguiu com a cor azul em todas as outras peças de seu visual, incluindo seus sapatos de camurça da Gianvito Rossi, sua bolsa da Emmy London e suas luvas azuis. Ela também vestiu um grande chapéu de sol com um laço no topo, que quase tinha um tom roxo, deixando o look ainda mais elegante.

Segundo a revista People, a princesa complementou o visual com um presente especial de seu sogro, o rei Charles III. Se você olhar de perto, verá que a realeza prendeu um pequeno broche de prata com penas do Príncipe de Gales em sua jaqueta, que foi dado a ela pelo rei.

E, para complementar, ainda rendeu homenagem a sua sogra, a princesa Diana, utilizando os brincos de safira que um dia pertenceram à Lady Di.

A princesa Kate compareceu ao serviço religioso do Dia da Commonwealth com seu marido, o príncipe William, que combinou com ela usando um terno azul-marinho.

Parecia que o azul era a cor do dia, porque não apenas o príncipe e a princesa de Gales o usavam, mas também o rei Charles e a rainha consorte Camilla. Este foi o primeiro Dia da Commonwealth desde a morte da Rainha Elizabeth II em setembro passado, e o primeiro desde que Charles ascendeu ao trono.

Certamente não havia nada monótono nesse visual monocromático da princesa Catherine, não é mesmo?

