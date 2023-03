Leggings de couro para mulheres acima dos 50 anos: dicas para arrasar em todas as estações

5 looks elegantes com leggings de couro para arrasar.

As leggings de couro são uma peça versátil e elegante que podem ser usadas em qualquer estação do ano. Além de serem confortáveis e práticas, elas são a escolha perfeita para mulheres maduras que desejam parecer mais jovens e elegantes. É por isso que hoje, trazemos 5 dicas de looks incríveis com leggings de couro para você arrasar!

Descubra dicas infalíveis para compor looks incríveis em todas as estações do ano

Looks de outono: elegância em tons terrosos!

Para um visual elegante de outono, combine suas leggings de couro com uma blusa de manga comprida em tons terrosos e uma bota de cano médio. Para completar o visual, aposte em um lenço no pescoço. Com esse visual, você estará pronta para enfrentar os dias mais frios com muita elegância.

Looks de inverno: conforto e elegância em um só visual!

Para um look de inverno quentinho e elegante, combine suas leggings de couro com uma blusa de lã e um casaco comprido. Nos pés, aposte em botas de cano longo ou ankle boots, para um visual mais elegante, ou botas de combate, para um visual mais descontraído. Com esse look, você estará pronta para encarar qualquer temperatura baixa com muito estilo.

Looks de primavera: elegância e frescor em um visual com estampas.

Para um visual elegante e fresco de primavera, combine suas leggings de couro com uma blusa leve e uma sapatilha ou um tênis. Para trzer elegância ao look, porque não apostar em uma camisa com animal print? Uma bolsa de mão, também de couro, dá um toque final.

Looks de verão: frescor e elegância em um visual despojado!

Para um visual despojado e fresquinho de verão, combine suas leggings de couro com uma blusa leve e uma sandália de salto baixo. Nos acessórios, colares e pulseiras dão o toque final. Com esse visual, você estará pronta para arrasar em qualquer ocasião informal.

Dica para qualquer estação: use com blusas alongadas

Outra dica importante é usar leggings de couro com blusas alongadas, que cubram o bumbum. Essa combinação é ótima para quem quer disfarçar a barriguinha ou o quadril mais largo. Além disso, fica super moderno e atual.