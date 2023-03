Moda: 6 botas chiques para usar com saias nesta temporada

Só de saber que o outono está chegando, a vontade de montar lookinhos com botas já começa! E nada melhor do que já obter algumas ideias de roupas chiques para usar com saias em algum momento, já que a estação não é tão gelada. Por isso, estamos aqui para mostrar os melhores estilos de botas para usar com uma variedade de saias, para todos os estilos.

Segundo as passarelas, há uma grande diversidade de opções por vir. Abaixo, você descobrirá conjuntos elegantes com saias jeans e botas até o joelho, saias midi e botas de combate e assim por diante.

6 combinações de botas com saias, para ficar mais elegante nesta temporada

Botas até o joelho com saia jeans

Para um emparelhamento fácil e chique, considere uma saia jeans e botas até o joelho. Embora esse visual seja ótimo com apenas um cropped, você também pode usar um cardigã ou uma camisa jeans se estiver frio onde você está.

Botas de combate com saia midi

As botas de combate trazem um toque estiloso, se combinado com uma linda saia midi e um cardigã. E o melhor: elas são atemporais, mesmo que passe um tempo sem estar entre as tendências, elas sempre voltam. E esse ano ela está com tudo.

Bota preta e saia preta

Tem um par favorito de botas pretas? Experimente o estilo com uma linda saia preta e uma jaqueta de couro neste outono.

Botas de cano médio com saia estampada

Considere um par moderno de botas de cano médio com uma saia de destaque para algo diferente e estilizado.

Botas até o joelho com saia de seda

Essas confiáveis botas até o joelho funcionam perfeitamente com uma saia de seda e gola alta; use e arrase!

Botas com cadarço com saia longa

As botas de cadarço são fáceis de combinar com uma saia mais longa e um suéter creme. Caso faça um friozinho a mais, coloque uma jaqueta de couro e ficará perfeita.