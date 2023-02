Moda: 5 looks modernos e casuais para mulheres curvy; de jeans a minivestidos

Looks cheios de estilo para mulheres curvy Looks cheios de estilo para mulheres curvy (@javiera, @pau.romero/Instagram)

Quem disse que mulheres curvy não podem ter acesso a looks modernos e casuais? São muitas as influencers plus size que nos ensinam a aproveitar o corpo e acompanhar as tendências.

Felizmente, as marcas estão entendendo a diversidade do corpo e que nossa figura não deve se adaptar à roupa, muito pelo contrário. Assim, temos cada vez mais variedades de peças que podemos incorporar nos looks do dia a dia.

Looks modernos e casuais para mulheres curvy

Jeans e camiseta

Um clássico que nunca sai de moda e é perfeito para mulheres curvy. Aposte em uma calça jeans com modelagem que valorize o bumbum e a cintura, combinando com uma camiseta básica ou estampada. Para dar um toque a mais de estilo, opte por um tênis confortável e uma bolsa a tiracolo.

Além disso, você pode adicionar tops croppeds e botas de cano alto ou western, que são a tendência do momento.

Look monocromático

Saia da sua zona de conforto dando uma chance para cores vibrantes e divertidas. Isso pode ser combinando roupas exatamente da mesma cor e em tons diferentes. Isso fará com que sua silhueta seja alongada.

Vestido com cintura marcada

Os vestidos são peças versáteis e podem ser usados em diversas ocasiões. Para mulheres curvy, a dica é escolher um modelo com a cintura marcada, que valorize as curvas e dê um ar feminino ao visual. Combine com um cinto marcante e botas para um toque de sofisticação.

Saia midi

A saia midi é uma peça que nunca sai de moda e fica linda em mulheres curvy. Escolha um modelo com cintura alta e combine com uma blusa mais justinha ou cropped. Nos pés, aposte em um sapato de salto alto ou sandália de tiras para alongar a silhueta.

Macacão

O macacão é uma peça prática e versátil, e fica lindo em mulheres curvy. Escolha um modelo com cintura marcada e pernas mais largas, que valorize as curvas e alongue a silhueta. Combine com tênis coloridos e complemente com acessórios para marcar o look.