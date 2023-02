James Webb da NASA descobre Galáxias gigantes que não deveriam existir

Galáxias quase tão massivas quanto a Via Láctea e cheias de estrelas vermelhas maduras parecem estar dispersas em imagens de campo profundo obtidas pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA.

Elas foram descobertas durante a campanha de observação inicial, e estão dando dor de cabeça aos astrônomos, como detalhado pela Space.

Essas galáxias , descritas em um novo estudo baseado no primeiro lançamento de dados de Webb, estão tão distantes que aparecem apenas como pequenos pontos avermelhados para o poderoso telescópio.

Ao analisar a luz emitida por essas galáxias, os astrônomos estabeleceram que as estavam observando na infância de nosso universo, apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang .

Essas primeiras galáxias não são surpreendentes em si mesmas. Os astrônomos esperavam que os primeiros aglomerados de estrelas surgissem logo após o universo sair da chamada idade das trevas – os primeiros 400 milhões de anos de sua existência, quando apenas uma espessa névoa de átomos de hidrogênio permeava o espaço.

Como detalhado pela Space, mas as galáxias encontradas nas imagens do Webb pareciam incrivelmente grandes e as estrelas nelas muito velhas.

As novas descobertas estão em conflito com as ideias existentes de como o universo parecia e evoluiu em seus primeiros anos, e não correspondem às observações anteriores feitas pelo antecessor Hubble.

As estrelas jovens em geral brilham em azul brilhante. Com a idade, as estrelas desenvolvem um brilho mais vermelho à medida que queimam seu combustível e esfriam.

Em galáxias antigas que o Webb foi construído para detectar, os astrônomos não esperavam ver velhas estrelas vermelhas.

Eles também não esperavam encontrar galáxias com mais massa do que talvez um bilhão de sóis .

Mas esses pontos avermelhados revelados nos campos profundos de Webb parecem 50 vezes mais massivos do que isso.

Como detalhado pela Space, antes que os astrônomos comecem a reescrever as teorias cosmológicas para explicar como essas galáxias se juntaram tão rapidamente após o Big Bang, eles terão que garantir que os estranhos pontos vermelhos que estão olhando não sejam outra coisa.

A maioria das explicações alternativas, no entanto, também requer conceitos inteiramente novos. As imagens que revelaram essas galáxias intrigantes foram obtidas pela câmera NIRCam do Webb (NIRCam).

Os astrônomos planejam em breve voltar o espelho de Webb para essas galáxias novamente para, desta vez, obter espectros de luz desses pontos distantes.

Os espectros quebram a luz observada de acordo com sua composição de comprimento de onda e, assim, revelam as propriedades químicas e físicas de sua fonte.

Ainda de acordo com as informações, apenas pouco mais de seis meses depois que a equipe do Webb divulgou as primeiras observações do grande observatório, os cientistas já são desafiados a reescrever suas teorias sobre o início do universo.

Com informações da Space