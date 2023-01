Relacionamento: como fazer as pazes com seu parceiro após uma briga? Imagem: reprodução Today/Focus Features film (Alamy Stock Photo)

Se relacionar com alguém não é algo simples e requer paciência e compreensão. Embora conversas e discussões positivas sejam até mesmo indicadas para manter a relação saudável, algumas intrigas passam do limite e acaba acarretando em brigas. E um casal que se ama de verdade não quer ficar brigado para sempre, não é mesmo? Então se você esta disposta a dar o braço a torcer e pedir desculpas ao seu companheiro ou companheira, veja 5 dicas para fazer as pazes com ele após uma briga.

1. Não finja que não aconteceu nada

Uma das coisas mais irritantes e imaturas em um relacionamento é virar a cara, mas fingir que não aconteceu nada entre você e seu companheiro. Por isso, uma boa atitude é não esconder os problemas e falar o que te aflige e o que você acha que está errado e pode melhorar. Dessa forma, novas intrigas e brigas poderão ser evitadas.

2. Ao invés de falar, escute

Em uma briga, alguém sempre quer ter a voz da razão. E nesse momento, é possível que nem você e nem seu companheiro esteja 100% certo. Por isso, o mais indicado é respeitar as opiniões e saber a hora de falar, mas também de ouvir.

LEIA TAMBÉM: Relacionamento: 5 sinais graves de DESPREZO por parte do parceiro

3. Tenha paciência e aceite as diferenças

A frase ‘paciência é uma virtude’ faz muito sentido em uma relação, já que um casal pode ter muitas diferenças de gostos e opiniões, e isso pode acabar testando a sua paciência. Por isso, para fazer as pazes, será necessário respirar fundo e compreender a outra pessoa, respeitando as diferenças e entendo o modo como ela enxerga a vida.

4. Peça perdão

Talvez isso seja a coisa mais difícil em um relacionamento, mas se você refletiu e entendeu que você está errada, é preciso pedir perdão. Muitas pessoas possuem um ego que impedem que isso aconteça, mas se você sempre esperar por uma desculpa da outra parte, mesmo que ela não seja a culpada, pode ser que uma hora a pessoa se canse, então será tarde demais.

5. Aceite o perdão

Tão difícil quanto pedir perdão é aceitar o perdão do outro. Mas para que a relação possa ser de confiança, aceite as desculpas do outro de coração. Deixe os sentimentos de tristeza e de raiva de lado e compreenda que perdão também é amor.