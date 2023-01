Tarot de segunda-feira (9): como será o dia de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Outra semana está começando e o que as cartas do tarot têm para revelar sobre a segunda-feira (9) das pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes? Se você ficou curioso e quer saber todos os detalhes, busque seu signo na lista a seguir.

Sagitário

A segunda-feira da pessoa de Sagitário será um dia em que precisará tomar uma importante decisão, mas, fique tranquilo, pois a sorte está do seu lado. Um conselho importante das cartas é o seguinte: tome cuidado com as pessoas que te rodeiam, pois nem tudo que brilha é ouro.

Capricórnio

Tome cuidado com o que diz respeito a possíveis traições e com atitudes que podem afetar o seu trabalho. Além disso, a carta da pessoa de Capricórnio indica que logo receberá notícias e novidades do campo amoroso.

Aproveite a oportunidade e leia também estes conteúdos de nosso site:

Aquário

A segunda-feira (9) da pessoa de Aquário será um dia em que o sentimental será marcante em sua vida. Você se sente bem, portanto, aproveite esta oportunidade para fazer aquilo que gosta.

Peixes

Embora as tarefas do trabalho tenham se acumulado, não deixe que elas te sufoquem, pois a projeção é que tenha um dia de paz nesta segunda-feira. Por fim, lembre-se que mesmo que algumas coisas pareçam mais difíceis, elas se organizam com o tempo.

Com informações do portal Depor.

+ Se gostou do conteúdo, não deixe de ler: