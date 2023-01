Os signos do zodíaco que estão com sorte no amor

A primeira semana de 2023 já está chegando ao fim e alguns signos agora podem ter uma sorte muito maior no amor que deve ser aproveitada.

Confira quais são esses signos e como isso acontece:

Libra

Existe sorte quanto aos sentimentos e amores que podem surgir nesse momento. Para casais, é hora de dar novos passos e resolver alguns conflitos; será mais fácil chegar em acordos que colocam as coisas melhores de maneira mais prática. Agora é mais simples aceitar algumas verdades e se desfazer de alguns fardos que eram só expectativas ou ansiedade. O diálogo será o ponto alto para alcançar os melhores resultados.

Capricórnio

A inspiração pode chegar e ajudar a sair de qualquer problema na vida amorosa com confiança, romance e novas percepções. Para os casais, pode surgir uma nova realidade que contribui para um laço muito mais sólido. Planos se tornam mais sérios e com chance de mostrar resultados, o deixando ainda mais perto do caminho que sonha. A recompensa depois de muita espera pode bater na porta agora.

Aquário

A vida amorosa pode mudar positivamente agora, o fazendo chegar a conclusões ou dar novos passos para ser feliz. É preciso apenas ter cuidado para não buscar só a zona de conforto e impedir emoções diferentes a dois. Chamas podem ser reascendidas, mas também exigem esforço e coragem para agitar as coisas de maneira ousada. Esquecer um pouco o controle e deixar tudo fluir pode ser o primeiro passo!

