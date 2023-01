Os signos que podem transitar entre implicância e paixão

Nem sempre os amores começam de forma tranquila e muitas vezes a paixão pode andar juntinho da implicância.

Confira os signos que tendem a passar por isso:

Áries

Quando o ariano está apaixonado, ele fica com os sentimentos a flor da pele e pode fazer algumas birras para que as coisas saiam do seu jeito. Ciúmes bobos e implicâncias podem surgir se ele também não se sente totalmente estável ou confiante na conexão. A chance de ficar confuso com esse “apaixonado briguento” é grande.

Confira também: Os signos que surpreendem na luta por amor

Touro

O taurino pode ser muito esforçado em conquistas e procura estabelecer uma relação com quem estão apaixonados com reciprocidade. Em qualquer sinal de que o outro não está entregando o que ele espera, a teimosia e implicância podem começar a surgir. Esse signo pode passar a calcular tudo e transmite essa ansiedade que assusta alguns pretendentes.

Câncer

O canceriano pode ter atrações muito intensas e a paixão nasce rapidamente. Quando isso acontece, ele entra no “modo” afeto e entrega, esperando o mesmo do outro. Ao perceber que o pretendente não está cruzando a linha para que as coisas se aprofundem da mesma forma, ele pode implicar e tenta tirar as coisas a limpo. Seu maior erro é impor e não ouvir o outro.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!