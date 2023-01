Os signos que não conseguem evitar o flerte

Alguns signos do zodíaco são muito conquistadores e suas táticas rendem resultados. Dessa maneira, eles se acostumam a ficar sempre prontos para o flerte.

Confira quais são esses signos que não conseguem evitar o “modo conquista”:

Gêmeos

O geminiano não poderá evitar o flerte se sente atraído por alguém, mesmo que as circunstancias não sejam as mais favoráveis. Seja com gestos e com a comunicação, ele demonstrará que a outra pessoa roubou sua atenção e também jogará seu charme. Mesmo quando acha que é discreto, pode ser descoberto pelas pessoas ao redor.

Leão

O leonino pode ser muito intenso quando a atração nasce. Ele não deixará de se destacar e criar táticas para conseguir o que deseja, mesmo que seja com calma e sem deixar tudo na cara para os outros. Esse signo sempre descobre maneiras de conquistar, seja pela beleza, simpatia, gestos ou interesses em comum.

Libra

O libriano pode flertar até por esporte e logo ele se vê socializando, se expressando e criando dinâmicas que podem aprofundar uma atração. Sempre de forma muito simpática e divertida, esse signo usará sua linguagem corporal e comunicação para jogar seu charme sem medo do que pode acontecer.

