Menina de 12 anos diagnosticada com Covid em 2020 sofre com doença até os dias de hoje: “Quero voltar ao normal” Imagem: reprodução Instagram (@tilliesjourney)

A covid-19 assombrou o mundo todo com a sua chegada em 2020 e após esforço contínuo de diversos países do mundo, a população pode ser vacinada e doença perdendo forças. Até os dias atuais a doença ainda faz vítimas e causa mortes, contudo com menos força do que em 2020 e 2021. Mas para algumas pessoas, as sequelas da doença ainda estão presentes, seja por perder algum parente ou por ainda carregar sintomas.

O caso de Tillie Adams é um pouco mais grave: a britânica de 12 anos foi diagnosticada com covid em dezembro 2020 e até hoje sofre com problemas de saúde em decorrência da doença. Após o diagnóstico, a jovem morada de Hoxton, em Londres, Inglaterra, chegou a ser internada duas vezes e desde então sofre com sequelas, como dores de estômago, de cabeça e problemas para dormir.

“Quero voltar ao normal”

Em entrevista ao The Mirror, a menina disse que “quer voltar ao normal”. “Quero remover o tubo, quero voltar ao normal no próximo ano”. A jovem também comenta que não sabia que a condição iria durar tanto. Ela foi diagnosticada com ‘Síndrome da Covid longa’.

LEIA TAMBÉM: Misturar bebidas realmente faz mal?

“Pensei que seria apenas um Alguns meses. Às vezes acho que estou melhorando, mas isso me deixa doente e me atrasa”, acrescentou.

Mesmo ansiosa pela recuperação, os médicos não sabem com clareza quando irá ocorrer a recuperação total. “Eles ainda não têm respostas. Eles também estão aprendendo”, diz Kelly Adams, mãe de Tillie.

Outra angústia da criança é sobre voltar à rotina normal igual seus amigos. Tillie frequenta a escola três vezes na semana e nos outros dois dias têm aula em casa. “Vejo muito meus amigos, quero fazer o que eles estão fazendo, mas é demais para mim”, comentou.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Chuvas de verão: Saiba como evitar doenças em época de enchentes

⋅ Jovem é submetido a transplante de coração após sentir dores no estômago; entenda o caso

⋅ Você sabe o que é a Síndrome de FOMO?