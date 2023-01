Chuvas de verão: Saiba como evitar doenças em época de enchentes

O verão é marcado por chuvas intensas que, com frequência, causam enchentes e alagamentos Nesse contexto, diversas doenças transmitidas pelo contato com águas contaminadas aparecem, a exemplo da leptospirose, causada pelo contato com a urina de ratos.

A proliferação de casos de dengue, zica e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, também é uma preocupação que aumenta nessa época do ano.

Especialistas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz orientam sobre como proceder em caso de contato com águas contaminadas e durante a manifestação de sintomas relacionados às principais doenças causadas por elas. Confira:

Leptospirose:

Com a ocorrência de enchentes e transbordamentos de rios e córregos, a urina de ratos (causadora da eptospirose) existente em esgotos e bueiros mistura-se à água das enxurradas e à lama.

Os principais sintomas da leptospirose são dores pelo corpo - principalmente nas panturrilhas -, febre, icterícia rubínica (coloração amarelada na pele e nos olhos, que por vezes podem ficar avermelhados) e dor de cabeça. A qualquer sinal de sintomas é importante procurar um médico para que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível;

O período de incubação da leptospirose pode chegar a até 30 dias, mas normalmente os sintomas se manifestam entre sete e 14 dias após a exposição ao risco. O diagnóstico é feito por meio de exame de sangue, e o tratamento consiste no uso de antibióticos e medidas de suporte clínico (muitas vezes, requer internação hospitalar);

Para a limpeza de moradias alagadas por águas contaminadas, o ideal é utilizar luvas, botas de borracha ou outro tipo de proteção, como sacos plásticos duplos, para as pernas e os braços. A lama que permanecer nos ambientes, utensílios, móveis e outros objetos deve ser removida com escova ou vassoura, sabão e água limpa;

Para a limpeza de ambientes e superfícies deve-se utilizar produtos à base de hipoclorito de sódio (como água sanitária). O que não puder ser recuperado deve ser descartado;

Alimentos que tiveram contato com a água das enchentes devem ser descartados, pois mesmo quando lavados e secos ainda podem estar contaminados.

Dengue, zica e chikungunya: