Você sabe o que é a Síndrome de FOMO?

A síndrome de FOMO, da sigla em inglês “fear of missing out”, ou “medo de ficar de fora”, é caracterizada pela necessidade de saber a todo instante o que as outras pessoas estão fazendo. Associada diretamente à ansiedade e ao mundo tecnológico, a síndrome impacta a rotina das pessoas, incluindo momentos de lazer, descanso, estudos e trabalho.

Segundo o site Zenklub, sofre com a síndrome sente e necessidade de estar conectada e atualizar o tempo todo as suas redes sociais, como Instagram, TYwitter, Facebook ou abrir suas conversas no WhatsApp. Por isso, na era digital, o FOMO é intensificado.

Características

Nas redes sociais, “medo de ficar de fora” é autoexplicado e é caracterizado pelo medo e a ansiedade de perder algum acontecimento importante, causando ainda sentimentos como inveja, medo de exclusão, entre outros.

A síndrome é forte no ambiente digital, mas também ocorre fora dele, conforme explicado pelo site especializado em terapia online. No ambiente de trabalho, por exemplo, o FOMO pode ser observado quando há sentimento de incapacidade no desenvolvimento de tarefas ou de acompanhar os colegas de trabalho. Tal característica se transforma em um ciclo, onde o colega realizada tarefas mais rápido, logo é chamado para novos projetos e ganha confiança. Isso pode causar sentimentos de inveja e sensação de inclusão para quem é diagnosticado com FOMO.

Quando o termo surgiu?

O termo foi criado no anos 2000 por Dan Herman. um estrategista da área de marketing, contudo a definição veio por meio dos pesquisadores Patrick McGinnis e Andrew Przybylski. Como a síndrome ganhou forças com o crescimento da internet, no início o termo não era utilizado.

Sinais da síndrome de FOMO:

Constantemente conectado;

Aceita todos os convites;

Impulsividade;

Dificuldade de concentração;

Mal-humor.

Como evitar?

A síndrome afeta principalmente os jovens e para evitá-la é preciso criar rotinas fora das redes sociais, diminuindo o uso, ocupando o tempo livre com outras atividades, viver os momentos mais intensamente e dar mais atenção às pessoas na vida real.

