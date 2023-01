Misturar bebidas realmente faz mal?

Seja por abusar ou por misturar bebidas, após um final de ano de muitas confraternizações e possíveis momentos com bebidas, talvez você tenha colocado como meta parar de beber ou evitar beber muito. Mas será que realmente faz mal misturar bebidas fermentadas, como vinho e cerveja, com destiladas, do tipo cachaça, vodka, entre outras? Qual é o efeito da mistura no corpo?

O canal no Youtube ‘Nunca vi 1 cientista’ explica que o teor alcoólico das bebidas varia, com a cerveja tendo em média 5%, o vinho 12% e os destilados 40%. Logo, os destilados são considerados mais fortes, deixando as pessoas bêbadas mais rapidamente devido ao volume ingerido de uma mesma quantidade. E é exatamente por isso que algumas pessoas são mais sensíveis aos destilados.

Faz mal misturas destilados e fermentados?

A resposta é não. As bebidas não causam repostas diferentes no corpo, e sim o álcool contidos nelas. A falsa sensação de misturas bebidas e achar que ficou mais bêbado na verdade tem a ver com a quantidade ingerida.

Existe alguma, bebida que dá mais ressaca?

Outra pergunta respondida pelo canal é se existe alguma bebida menos ‘perigosa’ do que outra. A apresentadora Laura Marise explica que, caso seja analisado somente a quantidade de álcool, não existem bebidas que te deixam com menos ou mais ressaca. Contudo, é preciso analisar a qualidade e o processo em que a bebida foi fabricado. Bebidas mais baratas, consequentemente com menor qualidade e mais impurezas, como o etil carbamato e o metanol podem sim causar maiores efeitos de ressaca, como a dor de cabeça.

Outra coisa que pode se levar em conta é a velocidade em que a bebida é tomada. Quem consome bebidas mais caras tendem a ‘apreciar’ mais o produto, devido ao valor. Já os drinks mais baratos tendem a ser misturados e bebidos em maior quantidade, por isso causa o efeito de mais ressaca.

