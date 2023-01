Moda: confira 5 tendências de sapatos para 2023 que vão te deixar elegante e glamurosa

Um sapato elegante pode elevar o seu look sem sombra de dúvidas. Por isso, é tão importante já começar o ano sabendo todas as tendências para este 2023.

Aqui, nós destacamos as principais e uma garantia é certa: muita cor, estilo e brilho prometem deixar os nossos pés ainda mais lindos. Está pronta para ficar ainda mais elegante?

5 tendências de sapatos para 2023

Plataformas elegantes

Elas vieram para ficar e sem a plataforma, não vamos a lugar nenhum neste ano. Lily Collins e Jenna Ortega são fãs número 1 desta tendência e nos enchem de inspirações diariamente com seus looks. Se você não está podendo ter muitas cores, invista em um tom neutro, pois a plataforma chegou para ficar, e poderá ser utilizada em todas as estações.

Sapatos de camurça

Sapatos abertos foram considerados casuais por muito tempo, mas agora as regras mudaram. Se você combinar sapatos fechados com as roupas certas, eles darão um upgrade no seu visual. Além disso, você pode apostar em texturas como camurça que veio com tudo nesse 2023.

Sandálias de tiras

As tiras sempre nos deixam com um ar mais sexy, seja nas roupas ou acessórios. Portanto, não hesite em usá-los em qualquer evento, mesmo os formais. Prometemos que vão elevar o teu outfit a outro nível!

Scarpins sofisticados

São um clássico e por isso são a melhor opção para investir em um bom par, já que nunca saem de moda e ficam lindos com tudo.

Mocassins para substituir os tênis

Eles são os novos básicos em qualquer armário e se tornaram os novos favoritos quando se trata de ficar elegante. Esses sapatos da moda geralmente vêm em couro, couro envernizado ou aplicações que dão um upgrade a qualquer look, por mais básico que seja.

Botas para os seus looks de outono e inverno

As botas serão sempre um sucesso quando o assunto é elegância, sim, é preciso cuidar muito bem delas e garantir que estejam sempre em perfeitas condições e combiná-los com um look formal para dar aquele upgrade. Aqui, revelamos as principais tendências em botas, clique para conferir.