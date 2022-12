Moda: 5 principais tendências de botas que dominarão em 2023

À medida que as estações se misturam cada vez mais, nossos guarda-roupas e as passarelas têm que seguir a mesma linha.

E, por isso, consolidamos o fato de que as botas são um item básico o ano todo - um estilo de sapato no qual nos apoiaremos por todas as estações. E estamos aqui para apontar as tendências de botas mais notáveis de 2023.

De acordo com as passarelas dos últimos desfiles de moda, alguns modelos parecem totalmente novos e têm o poder de dar um toque totalmente único às suas roupas. Outras? São continuações de temporadas anteriores e são atemporais o suficiente para que você já tenha investido nelas.

5 tendências de botas que dominarão em 2023.

A coxa é o limite

Facilmente a tendência de botas mais prevalente nas passarelas da primavera/verão 2023, são as botas de cano alto.

E, embora os designers pareçam preferir estilizá-los com minivestidos e shorts, esse estilo de bota sem dúvida fica elegante mesmo sobre calças ou leggings.

Microsaltos

Os saltos gatinho foram uma grande tendência de calçados para 2022, mas não vimos isso se traduzir em botas. No ano que vem, tudo está prestes a mudar, pois os saltos gatinho foram alguns dos estilos de botas mais elegantes nas coleções de 2023.

Não apenas saltos curtos, mas ultrafinos semelhantes a palitos de fósforo foram especialmente notáveis na passarela, segundo o Who What Wear.

Impressões de bota Python

As palavras “impresso” e “botas” não são frequentemente encontradas juntas, mas há um híbrido muito elegante que não pode ser ignorado. Acabamentos falsos de cobra e estampas em botas nunca parecem muito presos a uma estação específica, mas não se engane, eles serão uma grande novidade em 2023.

As cores cinza tradicionais combinam com uma infinidade de roupas, enquanto as estampas de python mais quentes em apresentam uma nova visão da tendência.

Botas de bico quadrado

O caso de amor da moda com sapatos de bico quadrado vai brilhar ainda mais à medida que avançamos para 2023.

Procure estilos com bordas contrastantes, que emoldura a silhueta dos pés.

Botas Western

Ok, então as botas de cowboy nunca saem de moda, seja qual for o ano ou a estação. Mas depois de ser tão popular em 2022, você certamente ficará feliz em saber que o estilo ainda é uma tendência forte para 2023, tornando sua compra sábia.

As botas de cowboy parecem tudo menos limitadas nesta temporada.