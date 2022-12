4 alimentos que você deve evitar na ceia de Natal

A gota é uma doença causada pelo aumento de ácido úrico no sangue, gerando cristais e urato e crises de artrite aguda, que por sua vez causa muita dor nas articulações de quem sofre com o problema.

Contudo, a condição pode ser evitada com uma boa alimentação, logo, a ceia e festas de fim de ano pode se tornar um problema para controlar as crises de gota, que afetam principalmente o dedão do pé, como é possível ser observado no seriado ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, onde o pai do protagonista é diagnosticado com a doença.

Conforme explicado pelo site Meganotícias, os cristais de urato são formados devido ao alto nível de ácido úrico, que é um subproduto das purinas, encontrada naturalmente no corpo, mas que aumentam a partir da alimentação rica deste composto químico.

Por isso, caso você tenha gota e queira evitar crises de dores neste Natal, evite os alimentos a seguir.

Carne

A gota já foi chamada de ‘doença dos reis’ ou ‘doenças dos ricos’ na antiguidade, pois era uma condição sofrida apenas pela nobreza na Idade Média e dos séculos XVII e XVIII, devido a uma alimentação rica de alimentos, como carne vermelha.

A carne possui alta concentração de purinas, por isso o consumo deve ser limitado a 226 gramas por dia de acordo com o site Healthline.

Frutos do mar

Se a sua família é do tipo que prefere peixes ou mariscos na ceia de Natal, o consumo por quem é diagnosticado com gota também deve ser limitado pela alta concentração de purina. Os que mais possuem a substância são vieiras, sardinhas, trutas, anchovas, caranguejo e camarão.

Álcool

Na hora do brinde, evite o álcool, principalmente a cerveja, pois possui maior concentração da substância e causar problemas.

Açúcar

O açúcar também é um grande inimigo. Produtos com frutose ou derivados de xarope de milho não possuem purina, mas estimulam o corpo a produzir ácido úrico.