Vai comer na praia? Nutricionista dá dicas de como se alimentar de forma saudável durante viagem de fim de ano

Fim de ano é tempo de relaxar e se desprender da rotina, mas é importante não deixar a saúde de lado mesmo nos momentos de diversão.

A nutricionista Sophie Deram lembra que é importante tentar manter a alimentação e hidratação adequadas para, dessa forma manter o bem-estar e aproveitar ao máximo a experiência.

Na praia, a dúvida sobre o que comer é frequente. “Minha sugestão é: se organize e leve lanchinhos para comer e oferecer para as crianças, procurando respeitar os horários das refeições. Tente tomar um bom café da manhã e, na hora do almoço, leve um lanche mais reforçado, caso não tenha acesso a um bom restaurante ou comida caseira”, explica Sophie.

A especialista lista 5 dicas práticas para ajudar a curtir o verão e a praia em paz com a comida. Confira:

1- Rotina

Não é porque você está na praia que não pode ter uma rotina. Não precisa ser nada rígido, nem parecido com a organização do seu dia habitual. Mas ter horários regulares para dormir, passear, divertir-se, praticar um esporte, também ajuda a ter momentos para se alimentar, evita desregular o relógio biológico e pode contribuir para que o seu tempo seja melhor aproveitado na praia.

2- Planeje a alimentação

Na praia é comum as pessoas comerem o tempo todo, beliscando ou ao contrário, “esquecerem” de comer. Passam muito tempo de barriga vazia e então acabam exagerando na refeição seguinte. Para evitar que isso aconteça, é importante tentar planejar a alimentação.

Antes de ir à praia, faça um cardápio para possíveis refeições que serão realizadas em casa e para lanches (sanduíches, frutas, castanhas) que poderão ser levados e que não estragam facilmente.

3- Alimentos frescos

Ao planejar a alimentação é importante dar preferência para os alimentos frescos e comida caseira, deixando para momentos ocasionais os industrializados, que são práticos, mas não deveriam ser a base da alimentação.

Além disso, é preciso tomar cuidado ao comer fora. Durante o verão é muito comum a contaminação por alimentos, pois as temperaturas mais altas favorecem a proliferação de bactérias e parasitas que podem provocar doenças.

A dica é tentar ter uma bolsa térmica em que os alimentos são mais frescos e caseiros e refrigerados e embalados.

Ou se optar por realizar as refeições em restaurantes e quiosques, tente escolher estabelecimentos que preparem as refeições na hora, com atenção se o local está limpo.

4- Permissão incondicional para comer

Nada de restrições alimentares. Permita-se comer de tudo que dá vontade, o que não quer dizer comer sem critério algum. Não há por que fazer dietas, nem faz sentido ir à praia e não consumir frutos do mar, peixe frito, açaí, sorvetes, caipirinha… e todas aquelas outras “comida de praia”. Na verdade, quanto entendemos que podemos comer de tudo, sentimos maior satisfação e fica mais fácil ter moderação.

5- Alimentar-se de outras energias

Por fim, é bom lembrar que a praia tem muito mais a oferecer além de comidas saborosas. Passear, curtir a família e amigos, praticar um esporte novo, mergulhar, fazer trilhas, aproveitar a natureza, ler um livro, são algumas das tantas coisas que a praia pode oferecer. A comida é uma ótima fonte de prazer, mas, não precisa ser a única.