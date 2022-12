Torcedoras argentinas negam prisão no Catar após realizarem topless na final: “quem é campeão do mundo comemora como quer”

Torcedoras argentinas negam prisão no Catar após realizar topless na final: “quem é campeão do mundo comemora como quer” Imagem: reprodução Instagram (@milubarbiie_)

A Copa do Mundo de 2022 teve o seu encerramento no último domingo (18) com a Argentina se sagrando campeã, mas além da felicidade dos argentinos e da tristeza dos brasileiros que vai durar por um bom tempo, a competição realizada no Catar rendeu bons memes e histórias para mais um tempo.

Uma delas envolve o fato do país possuir diversas restrições sobre comportamentos, impedindo o consumo de bebidas alcóolicas em determinados locais ou o uso ‘inadequado’ de roupas. Mas a alegria dos argentinos ultrapassou as barreiras das regras locais e fez com que duas torcedoras em um momento de felicidade comemoram o título realizando topless no estádio Lusail.

A comemoração ousada viralizou mundialmente, já que o país possui regras rígidas em virtude das vestimentas locais, mesmo para quem vem de fora.

LEIA TAMBÉM: “Tubarão, Te Amo” atravessa fronteiras e vira hit entre bailarinos de Nova York

Influencers negam desaparecimento e prisão

Muitos veículos de comunicação dizendo que as influenciadoras Noe Dreams e Milu Barbie tiveram problemas após realizar o ato, informando que elas foram detidas ou até mesmo que estavam desaparecidas. Contudo, através das redes sociais, elas informaram que conseguiram deixar o país.

Torcedoras argentinas negam prisão no Catar após realizar topless na final: “quem é campeão do mundo comemora como quer” Imagem: reprodução Instagram (@noe.dreams1)

Após o ocorrido, ambas compartilharam stories com mensagens e repostaram as publicações sobre o ato corajoso. Na data de hoje (21), Milu já publicou um story dentro de uma piscina e utilizando um cigarro eletrônico, enquanto Noe Dreams repostou um imagem da página esportiva que teria noticiado o sumiço e escreveu “Chega, galera”, com um emoji ao lado.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Verão no hemisfério sul começa nesta quarta-feira

⋅ Ainda dá tempo: 4 árvores de Natal para visitar com a família em São Paulo

⋅ Sequência impressiona ao mostrar momento em que onça-pintada se prepara para ataque no Pantanal; assista