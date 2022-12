Ainda dá tempo: 4 árvores de Natal para visitar com a família em São Paulo

Então é Natal e você está buscando espaços com decoração natalina para arrasar nas fotos em família. Ainda dá tempo de aproveitar: a cidade de São Paulo conta com diversos pontos que estão em funcionamento especial de Natal.

Além das tradicionais recepções dos shoppings, que programam horários com coral e fotos com o Papai Noel, alguns espaços públicos receberam iluminação e enfeites que remetem ao espírito das festas de final de ano.

Na capital paulista, pelo menos quatro árvores disputam a atenção do público, em diferentes pontos da cidade. Confira:

Parque Ibirapuera

Tradicionalmente, a Coca-Cola investia em uma árvore de Natal gigante próximo ao lago do Parque Ibirapuera - que também sempre apresenta uma fonte musical e outras decorações da época.

Contudo, os planos mudaram e a árvore foi para o Parque Villa-Lobos. Mesmo assim, o ponto turístico mais visitado da capital paulista segue com um colosso para chamar de seu: 55 metros de uma árvore tradicional, como manda o figurino.

Está localizada próximo ao Portão 10 do Parque Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares de Cabral e fica até 26 de dezembro.

Parque Villa-Lobos

A árvore de Natal do Parque Villa-Lobos é um pouco menor que a do Ibirapuera: 52 metros de altura. Mesmo assim, não deixa de impressionar quem passa por lá.

O espaço também conta com uma Casa do Papai Noel, um espaço pensado para as fotos, com decorações em tons de madeira e vermelho.

Está localizada no Parque Villa-Lobos, na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros. Fica por lá até o dia 6 de janeiro.

Avenida Paulista

Apesar de não ter uma decoração extensiva pela via este ano, como já era tradição nos outros anos, alguns pontos da Paulista estão decorados - incluindo uma árvore.

Mais baixa que as “primas” mais badaladas, a árvore da Paulista tem 10 metros de altura e conta com um relógio com contagem regressiva para o Natal.

Está localizada na Praça do Ciclista, próximo ao cruzamento da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, e fica até dia 26 de dezembro.

Prefeitura

Para quem estiver passando pelo Centro, dá para aproveitar a decoração da própria Prefeitura de São Paulo, que ganhou uma árvore de 15 metros de altura, com painéis de LED interativos.

Está localizada em frente ao Edifício Matarazzo, sede do Executivo municipal, no Viaduto do Chá. Fica montada até o dia 24 de dezembro.