Relacionamento: essa é a data do ano EXATA em que os solteiros desistem de namorar, segundo pesquisa

Você já notou um padrão de início no seu relacionamento ou no relacionamento de outras pessoas? E ao contrário, será que é possível identificar quando os solteiros decidem desistir de procurar um romance?

Uma pesquisa descobriu a data exata em que as pessoas que estão sozinha decidem parar de procurar por um amor e ela tem a ver com a chegada de um ano novo. Segundo o Metro Reino Unido, em pesquisa realizada pelo site Match foi descoberto que em 11 de dezembro as pessoas desistem e costumam esperar até janeiro para tentar namorar novamente. Isso ocorre devido às agendas de final de ano e as férias, com os dias passando muito rápido.

LEIA TAMBÉM: O que significa sonhar com casamento? Será que algum matrimônio se aproxima?

O estudo realizado com britânicos mostrou que um terço dos entrevistados (31%) informaram que as datas festivas atrapalham o namoro, pois está todo mundo ocupado com amigos e familiares, marcando eventos e confraternizações. Contudo, isso não indica que eles desistem completamente da ideia namorar, já que 24% disseram que com o novo ano o sucesso em começar um namoro é maior e dessa porcentagem, 13% colocam ‘encontrar um parceiro’ na lista de resoluções para o ano seguinte.

A pesquisa ainda revela que 62% dos solteiros entrevistados compreendem o Natal como a época mais romântica do ano, ultrapassando até mesmo o Dia dos Namorados. Outros 18% disseram que a época festiva desperta a vontade de começar um relacionamento.

Para a especialista Hayley Quinn, é importante manter as portar abertas para uma relação ao longo de todo ano e acrescenta “Embora o Natal possa parecer uma grande pausa para seus planos sociais, é importante estar aberto para conhecer alguém durante esse período”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Amigo Secreto: 5 presentes IDEAIS e baratos para presentar a pessoa sorteada neste Natal

⋅ Relacionamento: 5 certezas que revelam segurança em uma relação

⋅ Relacionamento: Como saber se vale a pena tentar salvar seu relacionamento após uma traição?