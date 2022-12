O que significa sonhar com casamento? Será que algum matrimônio se aproxima?

O casamento é uma fase da vida muito esperada por uma grande parcela das pessoas e essa fase significa alegria para muitas delas. Contudo, não é todo mundo que deseja se casar, logo, sonhar com o próprio casamento seria um pesadelo.

Mas de acordo com o site Zenklub, sonhar com casamento significa recomeço. A sua vida provavelmente vai passar por uma grande mudança, que talvez não seja boa, podendo trazer medo, tristeza ou até mesmo morte. Dependendo da forma como você viu esse casamento no sonho, o significado pode mudar.

Sonhar que está casando com um conhecido

Sonhar com alguém conhecido parece o ideal e o mais confortável dos sonhos. Isso indica que você é mais parecido com a pessoa do sonho do que você imagina. Pode ser que você esteja convivendo com esse indivíduo que está se tornando igual a ele. Talvez esse comportamento adquirido esteja atrapalhando a sua relação com as pessoas, por isso fique atento.

Casando com um desconhecido

Mas se caso o sonho com o casamento seja com uma pessoa completamente desconhecida expressa que você não está conseguindo se expressar como deveria em diversos ambientes. Você também pode estar em dúvidas de como reagir em algumas situações que precisam de mais controle e escolhas.

Sonhar com vestido de casamento

Um dos sonhos mais comuns envolvendo casamento é o sonho apenas com o vestido da cerimônia e isso pode trazer diversas interpretações para a sua vida. Caso você esteja utilizando o vestido é sinal de que algo errado na sua vida precisa de completa atenção. Caso você apenas enxergou o vestido, significa que você deve prestar atenção em como você age com as pessoas. Agora, se outra pessoa está vestida com ele, talvez você esteja prestes a perder um relacionamento, seja profissional ou amoroso.

