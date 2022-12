Sonhar que está ficando careca: veja o real significado deste tipo de sonho

Sonhar que está ficando careca não pode ser levado ‘ao pé da letra’, mas de acordo com o site Sonho Astral, este tipo de sonho representa mudanças no seu comportamento. Indica principalmente um período de transição em sua vida, em que o inconsciente está te alertando para que você esteja preparado.

Além disso, o sonho também pode vir de diversas maneiras, com o gênero do sonhador influenciando diretamente no significado do sonho.

Sonhar com o cabelo caindo

Uma das formas deste sonho é sonhar com o cabelo caindo. Na vida real, isso é um claro sinal de estresse, e no sonho não seria diferente. Provavelmente você está passando por alguma situação muito estressante e não está encontrando um momento para relaxar durante o seu dia. O sonho então aparece para lembrar de ficar tranquilo.

Sonhar com o cabelo caindo sendo mulher

Se você for mulher, por exemplo, esse sonho parece ainda mais preocupante. O sonho pode indicar que falta autocuidado em sua vida e que você está se colocando em segundo plano em diversos âmbitos da sua vida, seja na família, no amor ou no próprio bem-estar.

Sonhar que fica careca sendo homem

Caso você for homem, o significado principal são os problemas emocionais que você pode estar negligenciando. Esses problemas tem a ver da sua preocupação de algo que está por vir e que você não pode evitar, e que vai impactar principalmente o lado financeiro. Lembre-se de assumir o controle da sua vida, senão você acabará doente emocionalmente e fisicamente.

Sonhar que está raspando a cabeça

Além do cabelo cair, você pode ficar careca no sonho por vontade próprio. Esse sonho pode representar a fuga das responsabilidades mais importantes da sua vida, o que causa uma crise de existencial, onde você pode se questionar o seu próprio caminho no mundo. Busque autoconhecimento para encarar todos os obstáculos que aparecerem em sua vida.

