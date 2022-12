O Natal está se aproximando e com ele uma das mais conhecidas tradições de família: o Amigo Secreto. De fato, presentear pessoas pode ser um pesadelo – pois há o medo de errar na escolha e orçamentos estabelecidos acabam sendo limitantes, além de existir a falta de segurança sobre o que está sendo entregue.

Contudo, há formas de presentear alguém especial sem gastar muito, bem como caprichar no presente e se dedicar a ele. Abaixo você confere uma lista com cinco presentes certeiros para Amigo Secreto quando não se sabe o que ofertar:

1 – Cesta personalizada

Amigo Secreto: 5 presentes IDEAIS e baratos para presentar a pessoa sorteada neste Natal (Reprodução/Pixabay - Emilia)

Se você optar por comprar uma cesta com guloseimas, é provável que gaste um pouquinho a mais. Contudo, se economiza um bom dinheiro quando há a decisão de fazer em casa. Reúna informações sobre o que a pessoa gosta de comer e capricha na decoração!

2 – Roupas e acessórios

Amigo Secreto: 5 presentes IDEAIS e baratos para presentar a pessoa sorteada neste Natal (Reprodução/Pixabay - Елизавета Кардасева)

Esta dica serve apenas se você tem certeza dos gostos de vestuário da pessoa. Ganhar aquela blusinha ou pulseiras – no caso das mulheres – pode ser um grande acerto. Quanto aos homens, é possível sondar seus gostos – bonés, correntes, bags e outros – para se chegar a uma conclusão.

3 – Presentes temáticos

Amigo Secreto: 5 presentes IDEAIS e baratos para presentar a pessoa sorteada neste Natal (Reprodução/Pixabay - Aline Berry)

Se você notar que a pessoa selecionada é fã de alguma coisa – banda musical, livros, filmes e séries – é possível presenteá-la com algo que remete ao seu gosto. É certeza de que vai acertar precisamente!

4 – Chocotone

Amigo Secreto: 5 presentes IDEAIS e baratos para presentar a pessoa sorteada neste Natal (Reprodução/Freepik)

Não poderia faltar o famoso protagonista do banquete natalino. Se a pessoa escolhida é uma boa apreciadora de comidinhas natalinas, você pode caprichar na escolha de um bom chocotone de qualidade!

5 – Livros

Amigo Secreto: 5 presentes IDEAIS e baratos para presentar a pessoa sorteada neste Natal (Reprodução/Pixabay - Birgit Böllinger)

Este aqui é apenas para os bons apreciadores de leitura. Se a pessoa sorteada adora o universo literário, você só precisa de uma breve pesquisa de campo para presenteá-la com o livro ideal!

Veja mais:

Formas de evitar dar e receber presentes ‘ruins’

De ruim mesmo, depende muito da visão da pessoa em relação ao recebido. O que define um mau presente está ligado simplesmente aos desgostos da pessoa selecionada. A fim de evitar situações constrangedoras quando não se sabe o gosto de cada um, esclarecimentos gerais são necessários.

Você pode conversar com o organizador do Amigo Secreto e sugerir o seguinte: cada participante deverá criar uma lista geral sobre as coisas que adoraria receber – e as que odiaria. Sendo assim, ficará mais fácil selecionar o presente ideal.

Lembre-se que não é necessário ofertar um dos itens da lista, ela servirá apenas como uma base para quem se sente desnorteado. Para os perdidos, o melhor presente de Natal é aquele que é funcional, útil, se enquadra dentro do valor mínimo estipulado e o que contém criatividade.

Neste Natal, presenteie seu Amigo Secreto da forma mais certeira possível sem se esforçar e complicar as coisas. É certeza de que ele vai amar!