As cartas do tarot e mensagens para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa - Unsplash - Cat Crawford

A semana começou e as cartas do tarot para cada signo já foram definidas. Quer descobrir qual é a mensagem que ela traz? Então, se você é do signo de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, basta que confira todos os detalhes que deixaremos a continuação. As informações são do portal Nueva Mujer.

Libra - A Justiça

É hora de ter calma e ser centrada em suas ideias, pois a verdade pode ter um tom ainda mais diferente do que você esperava. Além disso, embora algumas coisas não te pareçam justas, elas servirão para que possa refletir e descobrir para quais caminhos deve seguir, principalmente no campo profissional.

Sobre o amor, é melhor ficar atento, pois esta pessoa pode não ser a ideal, embora você custe a acreditar nisso.

Escorpião - A Morte

Fique tranquilo, pois esta carta fala na verdade sobre o encerramento de um ciclo e tempos de mudança que vão fazer com que sua vida prospere. Junto a isso, a estabilidade financeira que tanto ansiava finalmente deve chegar.

Quando pensamos na vida amorosa da pessoa de Escorpião, é hora de dar um basta nesse relacionamento que não anda e abrir seu coração para que novos amores cheguem e você encontre alguém especial.

Sagitário - Valete de Paus

Não subestime nada nem ninguém que está ao seu redor. Preste atenção e tenha certeza de cada decisão que deseja tomar, principalmente quando falamos do campo profissional. Pense no que realmente quer e se esforce para isso.

Sobre a vida amorosa, reflita como tem tratado esta pessoa, porque algumas atitudes e falas podem acabar a afastando.

Capricórnio - A Torre

O problema que tem afetado a pessoa de Capricórnio está próximo de seu fim, o que te deixará muito mais tranquilo. Com relação ao trabalho, tome cuidado com o que faz ou fala para que isso não acabe te prejudicando.

Por sua vez, não podemos deixar de compartilhar um alerta para a sua vida amorosa: fique atento ao ciúmes, pois isso pode acabar com seu relacionamento.

Aquário - A Estrela

Esteja preparado, pois tempos positivos se aproximam e serão evidentes tanto em sua vida pessoal, quanto na profissional. E, embora a parte financeira dê uma aliviada, isso não significa que você pode sair gastando sem pensar.

Por fim, vale fazer o exercício de compreensão e entender que nem tudo pode ser do jeito que deseja.

Peixes - A Luz

Deixe o medo de lado e enfrente os problemas familiares que têm te afetado e que somente você pode solucionar, mesmo pensando por vezes que não.

Lembre-se, por fim, que o passado ficou para trás! Foque no seu futuro e não deixe que esta página de sua vida volte a te dominar.

Quer acompanhar todos os detalhes e previsões? Basta então que clique aqui!