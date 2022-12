Você pode enviar mensagens somente para você no app WhatsApp para fazer anotações ou salvar lembretes.

A conversa com mensagens para você é igual às demais conversas, mas não é possível fazer chamadas de áudio ou de vídeo, silenciar as notificações, bloquear ou denunciar a conversa nem ver as informações de visto por último e online.

Como detalhado pelo blog do app, é possível utilizar a novidade em passos simples (para Android, iOS e PC).

Truque simples para usar o novo recurso do app WhatsApp em apenas dois passos

Confira como enviar uma mensagem somente para você:

Abra a aba Conversas.

Toque no ícone.

Procure ou selecione seu nome ou número de telefone para criar uma conversa.

Você pode fixar essa conversa no topo da sua lista de conversas para encontrá-la mais facilmente.

Confira como encaminhar uma mensagem para você:

Abra a conversa com a mensagem que deseja encaminhar para você.

Toque e segure a mensagem e, em seguida, toque no ícone.

Procure seu nome ou número de telefone e, em seguida, toque no ícone.

Ainda de acordo com as informações, as mensagens enviadas somente para você são protegidas com a criptografia de ponta a ponta.

Com informações do blog do app