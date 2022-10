Água em Marte? Saiba como é a região do planeta que os cientistas acreditam haver água em estado líquido

Após a chegada na Lua, Marte é o planeta mais “cobiçado’ do momento, com várias empresas querendo pisar no solo marciano o mais rápido possível. Cientistas se dedicam há algumas décadas, focando mais ainda nos últimos anos, ao estudo do planeta, com a esperança de que haja água na superfície.

Em virtudes de algumas semelhanças com a Terra, visionários já planejam ocupar o ‘Planeta Vermelho’ e civiliza-lo, mas antes disso testes precisam ser feitos, para entender se é possível um ser humano sobrevier. Pesquisadores da universidade de Cambridge tentam descobrir um suposto lago subglacial de água líquida, mas não congelada, especificamente, que poderia contribuir com as semelhanças entre Marte e Terra.

Em qual local do planeta está o lago?

Segundo o Meganotícias, argilas congeladas e planícies vulcânicas ricas em ferro são o foco das pesquisas.

O orbitador ‘Mars Express’ capturou pontos brilhantes sob as camadas de gelo no polo sul do planeta, que se assemelham às que existem na Antártida e na Groenlândia.

Os especialistas de Cambridge dizem que o lago subglacial está a 1,5 quilômetros sob gelo sólido e teria cerca de 20 quilômetros de largura. Apesar da temperatura próxima de -68 graus, o alto teor de sal e pressão evitariam seu congelamento total.

Outra ternura também diz que Marte possui atividade vulcânica, que libera calor geotérmico e preserva o estado líquido da água.

“A combinação da nova evidência topográfica, os resultados do nosso modelo de temperatura e os dados do radar tornam muito mais provável que pelo menos uma área de água líquida subglacial exista em Marte hoje e que Marte ainda deve estar geotermicamente ativo para manter a atividade geotérmica”, diz Neil Arnold, um dos pesquisadores.

