Seu cachorro fica mais calmo com música? Descubra qual playlist ideal para seu pet

Qual o estilo musical favorito do seu pet? Seu cachorro adora um samba? Seu gato não fica sem um pop calminho?

Seja para colocar os bichinhos para dormir ou para agitar eles durante as brincadeiras, muitos tutores adoram colocar música para acompanhar o dia a dia de seus pets.

E se vocês, pet e humano, tivessem uma playlist em conjunto?

Dá para criar uma seleção especial para a dupla! Através de um recurso online gratuito, fica tudo junto e misturado e bem mais fácil de conduzir (via atalho.xyz).

O Spotify for Pets permite que você faça um match musical entre o estilo do seu pet e o seu. Basta você preencher os dados da plataforma indicado a personalidade do seu animalzinho e voilá!

A playlist abre diretamente na sua conta do Spotify. Dá para salvar a playlist, favoritando ela e colocando entre suas seleções salvas.

Site te diz se você está conseguindo manter equilíbrio entre vida social e trabalho

Sabe aqueles dias em que você tem a impressão de que não viu a hora passar? E quando esses dias viram rotina e você percebe que nunca tem tempo?

Seja para descansar, para ter uma vida social ou para estar com a família, organizar o seu tempo é algo essencial para manter o equilíbrio entre trabalho e a vida fora dele.

Mas como ter saco para arrumar tudo isso na agenda?

Existe um site gratuito que te mostra quanto tempo por semana você está gastando em cada área da sua vida. Descubra aqui como funciona.

