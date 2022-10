Perfumes femininos para você utilizar diariamente

O clima tropical do Brasil faz com o país tenha Estados com dias mais dias quentes e amenos do que frios, por isso, o perfume que você vai utilizar precisa combinar com a estação para não se tornar algo enjoativo, além de dar conta quando os dias estiverem mais nublados ou até mesmo gelado. Pensando nisso, a youtuber Lidia Paina listou 4 perfumes para você utilizar diariamente, sendo 1 nacional e 3 nacionais, que trazem um ótimo aroma floral e que combina com qualquer clima. Confira.

Daisy - Marc Jacobs

Essa é uma fragrância floral ‘alegre’ e delicada, que possui um ótimo aroma e que não incomoda as pessoas ao lado, independente se o local de trabalho for aberto ou fechado,

As notas de topo são Folha de Violeta, Toranja Sanguínea e Morango. As notas de coração são Violeta, Gardênia e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Madeiras Brancas e Baunilha O perfume foi premiado com 2 FiFi Awards, o ‘Óscar dos perfumes’: Fragrance Of The Year Women`s Luxe de 2008 e Best Packaging Women`s Prestige também de 2008.

Uma Tarde na Toscana - Mahogany

Este perfume nacional combina muito com a estação do ano em que entramos recentemente. Seu aroma lembra o importado Narciso Rodriguez for Her. Possui um aroma Mahogany que vai fazer as pessoas lembrarem de você.

As notas de topo são Pera e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Épona - Burlesk (contratipo)

Esse é um perfume para quem gosta de contratipos, ou seja, fragrâncias inspiradas em outros perfumes. Épona bebe da fonte de L’Eau D’Issey, da marca Issey Miyake. Possui boa fixação e projeção.

Notas de Saída: Acordes Marinhos. Notas de corpo: Flor de Laranjeira, Rosa de Damasco, Jasmim e Lírio e Notas de fundo: Ambergris, Madeira de Caxemira e Almíscar.

Rosewood - Mahogany

Outro perfume da marca Magohany, desta vez um amadeirado adocicado e aromático, algo que foge do óbvio no mundo da perfumaria.

As notas de topo são Mandarina, Pimenta Preta, Notas Frutadas e Limão. As notas de coração são Jasmim, Cedro, Notas Frutadas, Cyclamen, Íris e Coentro e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Vetiver, Sândalo, Almíscar e Baunilha.