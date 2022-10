Moda: 3 vezes que Kate Middleton se inspirou em Diana para criar seus looks

Com o falecimento da rainha Elizabeth, em 8 de setembro, Kate Middleton, anteriormente com o título de duquesa de Cambridge, assume o título de princesa de Gales. Sendo Charles, o novo rei, seu filho William passou a ser o primeiro na linha sucessória, o que o tornou Príncipe de Gales, conferindo à sua esposa, segundo o costume britânico, o novo título de Princesa de Gales.

Os filhos do casal, George, de 9 anos, Charlotte, de 7, e Louis, de 4, também passaram de príncipes e princesa de Cambridge para príncipes e princesa de Gales.

Por sua natureza amorosa, é impossível não haver comparações entre Kate e sua falecida sogra, a princesa Diana e, diga-se de passagem que seus estilos em relação às roupas são bem parecidos. A nova princesa de Gales tem vários looks inspirados na sogra, embora Kate não tenha chegado a conhecê-la.

Em diversas ocasiões em que foi vista em público Kate Middleton compartilha muitas semelhanças com Diana quando se trata de suas preferências pessoais e suas escolhas do que vestir pareciam homenagear a princesa do povo, como Diana ficou conhecida.

Separamos três looks com que Kate fez as honras à ex-princesa de Gales para você também se inspirar.

Bolinhas nunca saem de moda

Como todo mundo nos anos 80, a princesa Diana era fã de estampas de bolinhas. Em 1986, Diana usou um vestido branco de bolinhas pretas para a corrida de cavalos Derby. Kate, por sua vez, vestiu uma roupa semelhante, vestido de bolinhas e blazer preto durante sua gravidez em 2013.

O estilo foi escolhido por Kate para uma aparição em junho deste ano.

Vestido xadrez na Escócia

A realeza tem o costume de usar roupa xadrez em suas visitas à Escócia mesmo. Tanto a princesa Diana como Kate Middleton escolheram vestidos regionais em suas viagens ao país.

Diana estilizou com vestido xadrez de botão e chapéu no mesmo tecido nos Braemar Highland Games em 1989. Enquanto Kate se inspirou no estilo da falecida princesa em janeiro de 2019, usando um vestido xadrez nas cores verde e azul.

Terno vermelho

Diana apareceu nesse look sofisticado no London Lighthouse em 1996 para um evento de caridade. Já Kate homenageou a sogra em uma versão atualizada de um terno vermelho e saia sob medida com um belo cinto preto.