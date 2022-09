Kate e William continuarão na nova casa após a morte da Rainha Elizabeth?

Até o começo de setembro, sabíamos que Kate Middleton e o príncipe William, agora princesa e príncipe de Gales, estariam de mudança para uma propriedade perto do Castelo de Windsor. A casa, de quatro quartos, que fica em uma área rural, se chama Adelaide Cottage e é uma residência da Coroa britânica.

Foi divulgado pela imprensa britânica de que os dois estariam se mudança para ficarem mais próximos à Rainha, já que sua última morada oficial foi o Castelo de Windsor. Mas, no dia 8 de setembro, tivemos a notícia da morte da Rainha. Ela estava em no castelo de Balmoral, onde sempre costumava passar as férias de verão.

Segundo o comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham, a Rainha faleceu “pacificamente” e, de acordo com informações da Hello! Magazine, a monarca teria sido acompanhada por seus dois filhos mais velhos no leito de morte, Charles e Anne. Tão logo soubemos da morte da Rainha, já sabíamos também que o Reino Unido tinha um novo rei: Charles III.

Durante o dia da morte da Rainha, foi divulgado que Kate Middleton não acompanharia o esposo em Balmoral, para onde os membros mais próximos da família real foram chamados, incluindo o príncipe Harry. Kate ficou em Adelaide Cottage com os três filhos: George, Charlotte e Louis.

No dia anterior, as crianças foram ao seu primeiro dia na nova escola. Quando perguntada pela multidão que estava do lado de fora do Castelo de Windsor no sábado passado, 10, sobre a reação de seus filhos com relação à morte da bisavó, Kate respondeu a uma mulher: “Meu mais novo, Louis, ele é tão doce. Ele me disse: ‘não se preocupe mamãe, agora ela está com o biso’. A criança fez referência ao seu bisavô, o príncipe Philip, que faleceu em abril do ano passado aos 99 anos.

Nova mudança de casa à vista?

Ainda não se sabe onde o rei Charles III e a rainha consorte Camilla escolherão se estabelecer após a morte da Rainha, o que terá um grande impacto sobre onde o príncipe William e Kate passam seu tempo também.

Até agora, Charles e Camilla estavam sediados na Clarence House, em Londres, então eles terão que decidir se usarão o Palácio de Buckingham como residência principal ou o Castelo de Windsor, como a Rainha escolheu nos últimos dois anos.

No entanto, independentemente da decisão, é improvável que o príncipe William e Kate voltem a Londres em tempo integral tão cedo. Seus filhos acabaram de entrar em uma nova escola e seria complicado mudá-los de escola novamente.

Além disso, também foi divulgado que Kate e William teriam se mudado para Windsor para dar a seus filhos a oportunidade de ter uma educação o mais normal possível; algo que provavelmente é ainda mais importante agora que seu filho mais velho, o príncipe George, é o segundo na linha de sucessão ao trono.

Apesar da mudança, o príncipe e a princesa de Gales mantiveram sua casa em Londres, o Apartamento 1A no Palácio de Kensington, então poderão parar lá sempre que precisar.