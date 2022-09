É possível salvar a Amazônia?

Conhecida como ‘pulmão do mundo’, o Brasil detém 64% da chamada Pan-Amazônia, que possui uma área de 7,8 milhões de km² aproximadamente, segundo estudo da Amazônia 2030. O restante do território fica distribuído entre oito países, sendo Peru (10%), Bolívia (6%), Colômbia (6%), Venezuela (6%) e Equador, Guiana, Guiana Francesa e Suriname (8%).

A Amazônia Legal, que compreende cerca de 5 milhões de km², inclui toda a área do bioma da Amazônia. além de parte do Cerrado e Pantanal. Essa região abrange todos os estados do Norte: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e também Mato Grosso e parte do Maranhão, sendo 59% do território nacional. Estima-se que a população da região é de 38 milhões de habitantes.

Segundo o The Mirror, o país atingiu níveis recordes de destruição sob o atual governo. A região é conhecida como pulmão do mundo pois é rica em vegetação, que faz com que seja retirado o dióxido de carbono do ar e libera oxigênio, regulando o ritmo do aquecimento global.

E para que haja uma melhora e o um menor impacto na destruição da floresta, de acordo com o site britânico, é possível realizar algumas tarefas. Veja quais são.

Assine petições

Algo muito comum na era da internet são as petições online. Essas petições normalmente exigem explicações e proteção dos governantes sobre a área e as comunidades indígenas locais.

Desperdice menos comida

O desperdício de toneladas de alimentos por ano, que no Brasil é de 27 milhões de toneladas anuais, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Justamente no Amazonas, 62 munícipios jogam resíduos em lixões impróprios. Em Manaus o descarte médio é de 1 kg de lixo por habitante por dia.

Todos esses desperdícios criam emissões de gases no efeito estufa, o que causa o aquecimento global. A indicação é planejar com sabedoria o planejamento das compras, congelar as sobras e não cair nos erros de promoções, o que pode acabar acarretando a compra de itens desnecessários.

Reduza o uso de papel

O The Mirror constata que madeireiras cortam árvores da região amazônica para fabricar produtos como papel e embalagens. Por isso, prefira o uso de papel reciclado e utilize as folhas de sulfite por completo.

Reduza o consumo de carne

A publicação também indica que a demanda por carne é um fator-chave para a destruição da Amazônia, pois existe desmatamento para a criação de pastos dos bovinos. A ideia é adotar movimentos como ‘segunda-feira sem carne’ ou substituir alimentos de carne pelos que sejam à base de plantas.

Reduza a pegada de carbono

Para reduzir o colapso no clima, medidas como utilizar menos o carro e comprar menos roupas de fast fashion.

