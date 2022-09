Gloria Perez curte post de Bolsonaro, mas não diz qual é o seu candidato

Glória Perez, autora de “Travessia”, novela que vai substituir o remake de “Pantanal”, polemizou ao afirmar que curtir uma mensagem de Jair Bolsonaro nas redes sociais não significa que a pessoa vai votar no candidato à presidência do Brasil.

“Isso é declaração de voto? Ah gente! É cada uma!”, respondeu a novelista da Globo ao ser questionada pela reportagem da Folha de São Paulo se a interação com a mensagem seria uma declaração de quem seria seu candidato no próximo domingo (02).

Durante a entrevista, a autora de “Travessia” não revelou em quem pretende votar, mas se mostrou incomodada com o interesse público em relação ao tema: “Esse povo quer assunto. Curti e vou curtir qualquer post que defenda a liberdade de expressão. Ponto. Nunca declarei voto. Nunca, em tempo nenhum. E vou continuar assim. É um princípio meu”, declarou Glória Perez.

A autora de "Travessia", Gloria Perez, e o diretor artístico Mauro Mendonça Filho (Fábio Rocha/Globo)

LEIA TAMBÉM: Drica Moraes interpreta mãe do vilão da novela ‘Travessia’, de Glória Perez

A contratada da TV Globo relembrou que viveu sua juventude durante a ditadura militar e que não deseja o retorno dela ao país: “Vivi minha juventude sufocada pela ditadura e esse patrulhamento está ficando igualzinho. Tô fora!”, disse a escritora.

Conheça o enredo de “Travessia”

A próxima novela de Glória Perez na Globo estreia na segunda-feira (10) e traz Brisa, a personagem vivida por Lucy Alves como protagonista. Na trama, ela será alvo de uma notícia falsa, que acaba mudando o rumo de sua vida.

Em "Travessia", Chay Suede vive Ari, Lucy Alves é Brisa e Romulo Estrela interpreta Oto (Fábio Rocha/Globo)

Logo no início, uma foto da personagem será usada por jovens de Portugal e o caso chegará até o Maranhão, estado em que ela vive e, com isso, a mocinha do folhetim será ameaçada e terá que fugir de sua cidade e acaba indo morar no Rio de Janeiro, onde vive sua madrinha, Creusa (Luci Pereira), que trabalha para a delegada Heloísa (Giovanna Antonelli), que foi a delegada de “Salve Jorge”.

Além da protagonista, o elenco de “Travessia” conta com Vanessa Giácomo, Alexandre Nero, Chay Suede, Drica Moraes, Cassia Kis, Humberto Martins, Jade Picon, Luci Pereira, Alessandra Negrini, Ailton Graça, Dandara Mariana, Bel Kutner, Indira Nascimento, Yohama Eshima, Marcos Caruso e Duda Santos, entre outros famosos.

LEIA TAMBÉM: Chay Suede avisa que seu personagem em ‘Travessia’ terá ‘caráter dúbio’