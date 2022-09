Maquiagem: 3 segredos de maquiagem que transformaram Ana de Armas em Marilyn Monroe

A estreia de ‘Blonde’ na Netflix no último dia 27 chamou bastante a atenção, não somente pela estética do filme e seu enredo, mas também pela forma como a atriz Ana de Armas entrou na personagem principal do longa: Marilyn Monroe. Logo nas primeiras cenas é possível ter dimensão da incrível semelhança entre Ana e Marilyn e, claro, ficar assustado com uma das primeiras cenas.

Mas, aqui não vamos te dar spoilers, vamos contar sobre como a equipe de figurino e maquiagem transformaram Ana em Marilyn.

Rotina de maquiagem

Em entrevista concedida à revista Allure, as equipas de maquiagem e cabelo revelaram que foram necessárias 2h30 de preparação todas as manhãs para transformar Ana de Armas em Marilyn Monroe.

Além disso, eram necessários 30 minutos todas as noites para remover perucas e próteses, bem como realizar limpeza geral. No total, a atriz passava mais de 3 horas por dia se maquiando. Um esforço que vale a pena quando você vê o resultado no filme.

A base é um produto viral no TikTok

A chefe do departamento de maquiagem de ‘Blonde’, Tina Roesler Kerwin, optou pela base Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, que conquistou mais de 11 milhões de visualizações no TikTok.

A base conferiu uma pele mais lisa e iluminada, convertendo-se no produto ideal para capturar a luz e oferecer uma boa renderização na câmera e, finalmente, na telona.

Ana de Armas precisou raspar e descolorir as sobrancelhas