Maquiagem: O que é o “Regencycore” e como fazer uma maquiagem inspirada em ‘Bridgerton’

Em meio aos vestidos suntuosos, maquiagem romântica e toques opulentos como pérolas, brilhos e acessórios dourados, além de romances apimentados ambientados no início do século XIX, a série ‘Bridgerton’ da Netflix continua inspirando a moda, cabelos e makes por aqui.

O regencycore é uma tendência baseada nos looks da era Regency do Reino Unido. Tendo sido marcado por anos de elegância e muita arte, esse período que vai de 1811 a 1820 é definido por brilho, fofoca, ênfase na cultura e relativa liberação sexual. O estilo tem nos inspirado desde o lançamento da série, em 2020.

Para entrar no regencycore, você não vai precisar modificar toda a sua bolsa de maquiagem, mas existem alguns detalhes que precisam ser observados. Por isso, preparamos um guia com as dicas do maquiador de celebridades, Tobi Henney, que já trabalhou com Megan Fox e Ashley Graham.

Base

Um resultado eficaz no estilo regencycore pode ser alcançado com o uso de uma base leve e com um acabamento natural. Henney sugere aplicar a base junto com um blender úmido, para dar o aspecto de pele à pele, como é visto em ‘Bridgerton’.

Veja também:

Blush

O segredo aqui será equilibrar as cores do blush e dos lábios em tons semelhantes. Henney ressalta que o blush é o fundamento do conceito regencycore. Aplicar um blush em rosa quente transmite sem esforços um rubor suave e romântico. Uma mousse cremosa pode ser usada nessa etapa, pois permite um acabamento aveludado.

Lábios

O estilo deve ressaltar os tons rosados nas bochechas e nos lábios. Assim, a escolha certa será um batom cremoso na cor rosa, dando continuidade à cor no seu rosto.

Olhos

A parte mais fácil do regencycore. Henney não adota sombras. Segundo ele, uma aparência mais natural um rímel marrom dá realce suficiente aos cílios. Sobrancelhas escovadas com uma camada de gel transparente complementa o efeito.