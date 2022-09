As Eleições 2022 estão chegando, previstas para ocorrerem no próximo domingo (2). Embora seja necessário vasculhar as gavetas para encontrar o título de eleitor, neste teste de percepção será necessário procurar por elementos parecidos.

Use sua habilidade de percepção e encontra “título” e “eleitor” neste caça-palavras. Será que é capaz de solucionar o desafio em questão? Confira:

Eleições 2022: Você é capaz de encontrar ‘TÍTULO’ e ‘ELEITOR’ neste caça-palavras? (Metro World News)

Sua habilidade analítica será testada no final deste teste. O ideal é completá-lo em um curto espaço de tempo para entender se passou por uma evolução. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Resposta:

Viu só como as respostas se encontram na vertical e diagonal da figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

97% das pessoas NÃO conseguem encontrar ‘PASTO’ neste caça-palavras

Realize mais um teste de percepção conosco: Para continuar aguçando sua habilidade de percepção, procure pelo termo “pasto” na figura abaixo! Embora não haja complexidade na palavra em questão, o desafio pode ser mais complicado do que parece. Sendo assim, seja cauteloso e cheque se chegou na resposta correta.

97% das pessoas não conseguem encontrar ‘PASTO’ neste caça-palavras (Metro World News)

Se você quebrou a cabeça para solucionar o desafio, não se preocupe. Clique neste link e descubra a resposta agora mesmo. Lembre-se: nem tudo é o que parece ser, então deixa a subestimação do teste de lado e corra para conferir.

