Cheddar e bacon no milkshake: você tomaria? Iguaria dividiu opiniões na web

Que as pessoas fazem combinações bizarras em fast foods isso não é novidade: tem redes que se aproveitam dessa tendência, inclusive, para vender ainda mais. Mas talvez uma funcionária de um restaurante de Londrina, interior do Paraná, tenha passado dos limites.

Cheddar, bacon e... sorvete? Sim, esse é o milkshake criado pela Stefany Thaís.

Ela é gerente de uma das unidades do Burger King na cidade e resolveu compartilhar sua receitinha diferentona na internet.

O resultado é um vídeo que já soma mais de cinco milhões de visualizações no TikTok e tem viralizado em outras redes sociais.

Assista:

“Eu tava gravando coisas diferentes. E como nós temos a batata suprema que é com cheddar, eu pensei: será que se eu bater isso aqui com sorvete fica bom? Aí bati tudo com bacon e até que é gostoso! Deu match, eu achei”, explicou Stefany Thaís em entrevista ao portal BHAZ.

Segundo o Burger King explicou ao portal a ideia é 100% da funcionária, que não tem planos de lançamento do milkshake atualmente.

Entre críticas e elogios, muita gente ficou curiosa para saber como seria o sabor da inusitada mistura. Desde a semana passada, quando o vídeo foi publicado pela primeira vez, o público tem ido até a unidade de Londrina para experimentar.

“O pessoal começou a vir aqui pedir foto, querendo experimentar o shake, um sucesso”, contou a gerente.

Para conseguir provar a receita, os clientes estão comprando a batata suprema com cheddar e bacon e pedindo a mistura dos ingredientes com sorvete.

Em outra ocasião, a mesma gerente fez uma mistura parecida, para criar um sundae de cheddar, a pedido de um cliente. Mas ela reconhece que nem sempre dá para inovar no preparo.

“Tem coisas que a gente não consegue acrescentar no sorvete. Como ela queria muito, sugeri de ela comprar a batata suprema para que eu pudesse aproveitar o bacon, então acabou que ela pagou a mais”, disse Stefany ao BHAZ.

Leia também: App ajuda a rachar a conta do rolê do grupo de amigos