App ajuda a rachar a conta do rolê do grupo de amigos

Sabe quando você está em um rolê com amigos e a comanda da mesa do bar é uma só para todo mundo? E quando vocês estão em uma viagem em que cada um paga algo e depois todos se acertam?

Chega uma hora em que todos estão se devendo e ninguém mais consegue calcular quanto cada um deve para o outro.

Em uma tentativa de solucionar o problema, sempre tem aquele amigo que puxa a calculadora e começa a fazer as contas - e haja cabeça para lembrar de tudo.

Existem formas mais simples de fazer essa conta, sem perder o espírito da diversão e ainda saber exatamente quanto cada um deve ao outro.

Um app chamado Splitwise consegue calcular os valores e entregar um número muito preciso para cada integrante da trupe.

Ao reunir todos os amigos no aplicativo, basta ir cadastrando o valor de cada gasto - seja na hora ou no final do rolê - bem como quem ficou responsável por pagar cada item.

Em seguida, é preciso apontar se a conta foi dividida igualmente entre todos ou se houve algum tipo de cálculo diferenciado (como alguém pagando menos por ter consumido menos).

Aí, basta finalizar as informações e adicionar ao grupo, que logo se torna possível verificar quanto cada pessoa deve à outra, de forma muito simplificada.

Splitwise (Foto: Reprodução)

Lembrete coletivo: ferramenta online permite criação de nota compartilhada

Refind (Foto: Reprodução)

Depois de tanto tempo pedindo, implorando e discutindo, finalmente você marcou aquele rolê com seus amigos. Agora, o problema é outro: as listas de comidas, bebidas e outros itens para levar.

Geralmente, a alternativa é oferecer a responsabilidade a alguém e decidir tudo pelo WhatsApp. Nessas situações, é bem comum também aquele que fica a parte das decisões - o famoso “joão-sem-braço”.

Mas uma ferramenta promete aliviar o fardo de quem sempre fica responsável por organizar tudo, bem como acabar com os encostados do grupo. Veja como funciona aqui.

