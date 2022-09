Lembrete coletivo: ferramenta online permite criação de nota compartilhada

Depois de tanto tempo pedindo, implorando e discutindo, finalmente você marcou aquele rolê com seus amigos. Agora, o problema é outro: as listas de comidas, bebidas e outros itens para levar.

Geralmente, a alternativa é oferecer a responsabilidade a alguém e decidir tudo pelo WhatsApp. Nessas situações, é bem comum também aquele que fica a parte das decisões - o famoso “joão-sem-braço”.

Mas uma ferramenta promete aliviar o fardo de quem sempre fica responsável por organizar tudo, bem como acabar com os encostados do grupo (via atalho.xyz).

O Hapen é uma ferramenta online gratuita que dá para criar lembretes coletivos. Sim, isso mesmo, dá para compartilhar notas com todos os amigos - todos, risos.

É só escolher uma data e um horário que todos receberão o mesmo lembrete no celular, seja pelo calendário, navegador, Telegram ou Messenger.

Bot ajuda a encontrar os assuntos que mais te interessam na internet

Refind (Foto: Reprodução)

Com tantas redes sociais e tantas páginas e influenciadores para seguir, é comum acabar ficando bem informado sobre alguns assuntos e muito por fora de outros que podem estar repercutindo entre outras pessoas.

As famosas “bolhas” são um problema gerado pela forma como os algoritmos das mídias funcionam: te mostram sugestões e, conforme você interage com aquele tipo de assunto, te indica cada vez mais postagens naquele nicho - e você acaba “preso”.

Ao perceber isso, muitas pessoas acabam desesperadas para se inteirar sobre tudo fora de sua “bolha”, muitas vezes desenvolvendo o que psicólogos chama de FOMO (fear of missing out, do termo em inglês).

Como furar as bolhas?

Não existe uma resposta exata para essa pergunta, mas certamente alguns truques podem ajudar a enganar o algoritmo. Descubra um deles aqui.

