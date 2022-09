Mulher encontrou batata gigante em pacote de batata frita: ‘ocupou meta do pacote’

Batata encontrada por Jemma Carter (Foto: Kennedy News (via Metro UK))

Uma mulher no Reino Unido se surpreendeu com o tamanho da batata que pescou no pacote de batatas fritas onduladas. Segundo ela, a fatia ocupava toda a sua mão.

Jemma Carter tem 30 anos de idade e mora em Kingston, sudoeste de Londres. Ao portal Metro UK, ela contou que costuma comprar batatas da marca Walkers com frequência, mas isso nunca tinha acontecido com ela antes.

O caso aconteceu no início de setembro. Ela assistia televisão enquanto comida batatas, até que teve dificuldades para tirar uma batata em específico de dentro do pacote.

Quando balançou-o, viu uma fatia gigante caindo. Ela percebeu que a batata em questão tinha o tamanho da sua própria mão e resolveu registrar a raridade com uma foto.

“Quando eu vi, eu pensei ‘isso é absolutamente enorme, ninguém vai acreditar que é tão grande’. Eu nunca tinha visto um tão grande antes”, disse ao jornal.

“Não notei nada diferente quando tirei do pacote, tirei algumas e depois peguei uma que foi um pouco mais difícil de tirar do pacote”, relatou.

Quando seus dois filhos viram o tamanho da batata, aconselharam a mãe a vender a batata pela internet, para aproveitar o momento e lucrar.

“Aquela batata frita praticamente ocupou metade do pacote, havia apenas mais algumas batatas fritas lá. Abri outro saco de batatas fritas”, contou.

Contudo, a batata gigante não durou muito tempo. Ao chegar em casa, o marido Dan Carter admirou o tamanho da fatia, mas logo deu um jeito de comê-la.

Outros recordes

Não é a primeira vez que a marca Walkers produz algo de tamanho absurdo. Muito antes do caso da batata frita ondulada gigante, a fábrica já tinha concentrado outro recorde.

Em 2020, os trabalhadores de uma das fábricas da empresa, localizada na cidade de Leicester, também no Reino Unido, resolveram produzir o salgadinho mais longo do mundo.

Foram necessário oito pessoas na equipe e cerca de 2h30 para concluí-lo. No final, o salgadinho ficou com 10,66 metros de comprimento.

O feito foi registrado no Guinness World Records.

Leia também: Cliente de fast food tentou assaltar restaurante durante distração de atendente