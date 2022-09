Cliente de fast food tentou assaltar restaurante durante distração de atendente

Uma mulher tentou assaltar recentemente uma unidade do Burger King em Nova York, nos Estados Unidos, após realizar o seu pedido.

O caso aconteceu no restaurante da rede do Grand Concourse, no Bronx. Ela foi filmada por uma câmera de segurança, que conseguiu captar toda a ação (via Metro UK).

A mulher se comportava uma cliente: ela fez um pedido e retirou algumas notas de sua bolsa para entregar ao atendente.

Quando o funcionário abriu a caixa registradora, ela se jogou em cima do balcão e pegou algumas notas antes que a gaveta fosse fechada.

Eles começaram a brigar, com a cliente ainda deitada sob o balcão e o funcionário tentando recuperar o dinheiro que estava na mão dela.

Em um determinado momento, outros funcionários apareceram para ajudar o atendente e conseguiram recuperar o dinheiro.

Sem sucesso, a mulher então desce do balcão e sai do restaurante, antes que a polícia chegasse.

Assista ao vídeo da câmera de segurança:

Bronx News: Burger King #Chaos #Erupts as Woman Jumps Counterunter – NBC New York pic.twitter.com/DthBac10dr — Vlemx4u (@vlemx4u) September 15, 2022

Segundo o Departamento de Polícia de Nova York, a assaltante pegou um maço de notas que totalizavam 250 dólares. Ela tinha cerca de 20 anos de idade.

Eles ainda informaram que um dos funcionários sofreu um pequeno corte na cabeça, mas recusou atendimento médico.

Ao que tudo indica, os fast foods da cidade estão tendo problemas frequentes: este ano, a polícia também compartilhou com a imprensa um vídeo de um homem batendo em um funcionário do outro lado do balcão, após reclamar que estava esperando há muito tempo.

